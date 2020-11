Mientras siguen las mesas técnicas con especialistas, familiares y diputados para sacar las leyes de personas desaparecidas y declaración especial de ausencia, el ITESO hizo un nuevo llamado para que los documentos que se obtengan no sufran cambios en el proceso legislativo ni por parte del Gobierno del Estado.

En el marco de la glosa académica, Miguel Ángel Álvarez, del Centro Universitario para la Dignidad y Justicia del ITESO, afirmó que los procesos en las mesas han sido cuidados y debe respetarse la voluntad de las familias en la legislación.

“Nada más es como continuar con el compromiso que se ha hecho de manera pública y que una vez que se llegue a concretar lo que esperaríamos de parte del Ejecutivo es eso, como la coherencia”.

Por su parte, el coordinador del gabinete de Seguridad Pública, Ricardo Sánchez Beruben, sostuvo que no puede comprometerse a que los documentos quedarán como salgan de las mesas porque no se desconocen los términos.

La Ley de Víctimas será pospuesta hasta que salga el primer paquete. (Por Mireya Blanco)