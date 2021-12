Luego que en el Congreso del Estado se impulsan reformas para retomar el juicio de procedencia, retirar el fuero y sancionar a jueces y magistrados que cometan delitos, la diputada promotora, Mara Robles de Hagamos, se dijo esperanzada que esta medida no sea impugnada, como en otras ocasiones, por representantes del Poder Judicial, pues calificó como traición que sean los mismos impartidores quienes no acaten las leyes.

“Una cosa es que un integrante del Poder Judicial del más alto nivel como es un magistrado cometa un delito y otra cosa es que se confabulara el Poder Judicial para ser complice. Yo confío en que eso no está ocurriendo y que eso no va a ocurrir y para eso está el equilibrio de poderes”.

La legisladora de Hagamos señaló que espera que pronto sesione la Comisión de Puntos Constitucionales para que avance esta reforma y señaló que es importante para que se pueda sancionar al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de agredir sexualmente a una adolescente y que no pueda evadir la justicia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)