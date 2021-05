Ante el aumento en los precios de la tortilla en todo el país, es urgente aplicar un subsidio para favorecer a los que menos tienen, asegura el presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre.

“Es urgente un subsidio a la tortilla. Vamos a las colonias y es lamentable que la gente ya no tiene para consumir tortilla, no tiene. Entonces si hay un padrón de extrema pobreza en México, pues, hombre, que se le de un subsidio a la tortilla. Aquí lo más lamentable es que el precio de la tortilla, desde enero, había un promedio nacional de 15.50 y ahorita estamos hablando casi de 18 pesos. En algunos lugares, como lo menciona, ya llegó hasta los 30 pesos”.

De paso, explicó que dado el acaparamiento del maíz por parte de las grandes empresas, se requiere que Segalmex modifique sus reglas de operación y también apoye a los productores medianos, y no sólo a los pequeños, porque ellos venden el producto a 3.50 y 4 pesos el kilo, y ahorita se esté vendiendo en ocho y nueve pesos. (Por Arturo García Caudillo)