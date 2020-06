Nuevas revisiones públicas a sus exámenes, la nulidad de la evaluación e incluso la advertencia de presentar amparos contra el proceso, demandaron aspirantes al Consejo de la Judicatura, tras darse a conocer una tercera calificación en las evaluaciones como parte del atropellado concurso.

El candidato a consejero ciudadano, Luis Enrique Castellanos Ibarra, cuyo nombre se ha vinculado con el partido Movimiento Ciudadano, pidió explicaciones sobre la tercera revisión que hicieron universidades el lunes, luego de que la semana pasada ya habían hecho un proceso cara a cara con los interesados.

“Ayer que a prueba de balas era el examen, entonces ¿esto qué es? si esto no es a prueba de balas, mi calificación de 83.33, no sé qué sea, o va a ser una payasada de que te reviso, pero después no me importa lo que te revisé”.

Por su parte, Tatiana Esther Anaya, aspirante a consejera ciudadana, admitió que tienen elementos para irse al amparo.

“Yo en la primera saque 68, en la segunda que fue la manera presencial saque 80.2 y en esta de ayer 78”.

Deslindan a las universidades de los errores. (Por Mireya Blanco)