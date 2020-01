Ante la emergencia que ha generado el Coronavirus en China, donde se cuentan 17 muertos y 448 casos comprobados producto del brote de este nuevo virus, las autoridades sanitarias mexicanas aseguran que no hay necesidad de tomar medidas extremas, ni restringir los viajes a aquél país, como explica el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés: “No hay razón para que la gente entre en pánico por este evento, no hay necesidad, no hay necesidad tampoco de restringir los viajes a China o el comercio de productos provenientes de este país”.

Las autoridades de salud explicaron que los síntomas son muy parecidos a los de cualquier otra enfermedad infecciosa, como es fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, estornudos y flujo nasal, y por tanto, las medidas contra este virus son prácticamente las misma que contra cualquier enfermedad respiratoria, como es el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, es decir, en el codo, el uso de tapabocas y no salir de casa. (Por Arturo García Caudillo)