Autoridades sanitarias llaman a la población para que acudan con profesionales de la salud y personal capacitado para realizarse las pruebas rápidas para Covid-19, luego de detectarse la venta irregular de kits en internet y algunos comercios.

El doctor Armando Pimentel Palomera , director de Fomento Sanitario de la Coprisjal explica que las pruebas no son caseras y que al resultado debe dársele seguimiento. Incluso hay algunas cadenas de farmacias donde aplican las pruebas, pero cuentan con licencias y registro y además hay personal facultado para realizarlas.

“Que te hagan un examen, ya sea a través de sangre, o a través de PCR, de antemano una prescripción médica de esto, entonces la sugerencia que siempre hemos tenido y hemos dicho es que no se quieran recetar o autodiagnosticar”.

Aunque algunas farmacias que aplican las prueba rápidas han reportado no contar con reactivos, el doctor Pimentel afirmó que no hay desabasto de pruebas rápidas, en todo caso, sólo de algunos proveedores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)