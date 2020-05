En una colonia al sur de la Ciudad de Guadalajara Monica y su familia viven un drama, su tío de 52 años de edad falleció por Coronavirus en la Clínica 110 del IMSS y tuvo que dejar el cuerpo en la morgue del hospital por qué no tiene dinero para pagar una funeraria.

“Mi esposo es taxista el tiene más de un mes sin trabajar señor, yo tengo desde el 4 de abril que a mi me descansaron en mi empresa, entonces imagínese mi esposo sin trabajo, yo sin trabajo, a mi me estan pagando 700 pesos por semana ¿A raíz del Covid les bajaron el suedo? sí”.

En el IMSS trabajo social le dio 4 horas para retirar el cadáver pero ella consiguió extender el plazo hasta reunir los 11 mil pesos que le cuesta el servicio funerario, sobre todo por qué apenas la semana pasada también falleció su hermano y en ese funeral se gastó todos sus ahorros. (Por Víctor Montes Rentería)