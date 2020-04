Hace tres semanas que Ana se quedó sin trabajo, en cuarentena y en Dubái. Esta joven tapatía, estudiante de Gastronomía, tenía ocho meses haciendo prácticas en un hotel de la cadena Hyatt en Dubái, en el restaurante de especialidades mexicanas llamado “La Tablita”.

Cuando comenzó la contingencia por coronavirus, a los pasantes los hicieron firmar renuncias, le dieron un mes para volver a México.

“Yo hablé con Recursos Humanos y les dije, por favor dame más tiempo, necesito juntar el dinero, no tengo ni trabajo, mi familia no cuenta con los recursos para poderme regresar a México, empecé a vender panes, comida para poder yo generar dinero, todo ese dinero que yo había ganado se me fue con lo que tuve que comprar para poder comer”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solo la registró en una lista y urge ayuda para dejar la ciudad árabe, pues ni siquiera un vuelo comercial garantizaría su llegada debido a las restricciones internacionales por el coronavirus. (Mireya Blanco)