Han transcurrido nueve días desde que el señor Bernardo Gómez Castellanos fue víctima colateral de un accidente de tránsito y es hora que nadie se acerca para ofrecerle ayuda.

El hombre de 69 años viajaba en el camión de transporte público de la Ruta 380 que el pasado 21 de diciembre sufrió un accidente en Periférico Sur y terminó en el interior de una canaleta.

Jorge Luis Gómez, hijo de Don Bernardo, explicó que ellos se llevaron a su papá a un hospital particular porque el día del accidente el representante del seguro les exigía que firmaran el desistimiento en blanco a cambio del pase para la atención:

“Y ya me dijo aquí está el pase médico pero prácticamente me dijo con la otra mano aquí está pero me firmas el perdón primero. Le digo pues a mí dame el pase y después vemos si no actuamos legalmente contra ti y dice no, es que así no se puede. Entonces ya quedó así y el doctor nos decía que ya se tenía que hospitalizar”

Los familiares de Don Bernardo se lo llevaron a un hospital particular en Zapopan donde la cuenta asciende a más de 60 mil pesos con los que no cuentan.

Piden la ayuda del agente del Ministerio Público de la Fiscalía, la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Salud para que alguien se haga cargo de los gastos médicos. (Por José Luis Escamilla)