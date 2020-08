Familiares de personas desaparecidas y colectivos pidieron a diputados no ser una ventanilla de trámite en el paquete de reformas sobre Personas Desaparecidas, de Declaración Especial de Ausencia y de Víctimas.

Tras señalar que no recibieron los proyectos de dictamen en la fecha anunciada por los diputados, los colectivos advirtieron que no necesitan enviar más observaciones por correo electrónico como acordaron los legisladores, sino una mesa técnica para discutir los documentos.

Explican que esa reunión atiende al artículo 5 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, donde deben tener espacio especialistas a quienes no se les permitió participar en las mesas de trabajo que se hicieron en Casa Jalisco, y que los diputados han utilizado como argumento para considerar que la petición ya se cumplió.

Los colectivos solicitan que ante la emergencia sanitaria las mesas técnicas sean virtuales y que el documento obtenido sea el que pase a pleno.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local acordó que los colectivos pueden enviar observaciones hasta el 9 de agosto. (Por Mireya Blanco)