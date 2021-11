El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó una propuesta a la Mesa de Salud para que a partir del próximo año comience a solicitarse el certificado de vacunación como condicionante de ingreso en espectáculos masivos, como eventos deportivos o conciertos y algunos espacios cerrados como casinos.

“Yo respeto el derecho que tienen las personas a no vacunarse, están en su derecho, pero no tienen por qué poner en riesgo a los demás. Pensemos en los casinos, el promedio de edad es de 65 años”.

Señaló que también se deben realizar adecuaciones legales para sancionar a quienes están incurriendo en la falsificación de certificados de vacunación, pues se han detectado redes donde ofertan el documento hasta en 300 pesos.

Esto dijo, no sólo se trata de una falta de índole administrativa o penal, sino que pone en riesgo a otras personas.

Expresó que mientras Estados Unidos sanciona con severidad esta falsificación, aquí no existe el marco legal que lo castigue. (Por Héctor Escamilla Ramírez)