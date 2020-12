A pesar de que esta semana perdieron vigencia los boletos recargados en la tarjeta de Mi Pasaje Verde correspondientes al segundo semestre de este año, se debe conservar el plástico porque en algunas semanas se cargará el subsidio del primer semestre del 2021 que otorga el gobierno de Jalisco.

Así lo explica el director de Programas Estatales de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Oscar Ernesto Pérez.

“La tarjeta sigue teniendo utilidad, tan sigue teniendo utilidad que va a ser un requisito que nos lleven esa tarjeta para ponerles en esa tarjeta dotar del beneficio que va a corresponder al primer trimestre del año que entra. Entonces por favor le pedimos a todos los beneficiarios no la tiren, no la rompan, no la vayan a extraviar, guárdenla”.

Agrega que entre la tercera y cuarta semana de enero la secretaría de Asistencia Social rellenará la tarjeta con el subsidio correspondiente al segundo semestre de 2021. (Por Claudia Manuela Pérez)