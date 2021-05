La señora Marisol Tapia, madre de Brandon, menor fallecido en la tragedia de la Línea 12 del Metro, acudió este jueves al Congreso de la Ciudad de México para solicitar la comparecencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum y de la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía. Al mismo tiempo, hizo un llamado al presidente de la República para que deje de encubrir a sus allegados.

“Pues más evidente no se puede ver cómo el presidente está tapando a toda costa todo lo que está pasando, no cabe duda cómo está protegiendo a su personal, queremos que esas personas queden destituidas por el tiempo, para que no se opaque la claridad de las cosas, de lo que realmente pasó. Se está pidiendo que realmente nos haga un reporte de que si realmente hicieron el mantenimiento como lo debieron de haber hecho, algo que está bien visto que no fue hecho”.

Lo anterior, explicó, con la finalidad de que se le de continuidad a las investigaciones y ayudar al deslinde de responsabilidades. (Por Arturo García Caudillo)