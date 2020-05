La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado no ejerció el año pasado dos mil 300 millones de pesos, y el 75 por ciento del crédito para infraestructura que se aprobó en 2019 al Gobierno de Jalisco todavía no se ejerce, informa la diputada priísta, Mariana Fernández.

Tras acudir a la presentación del proyecto para contratar un nuevo crédito por seis mil 200 millones de pesos para impulsar la economía post-pandemia, la legisladora cuestionó que se piense en deuda cuando hubo subejercicios y advirtió que en ese recurso no hay apoyos directos ni a empresarios ni a la población.

“Y hay que decirle claramente a la gente que con este recurso de deuda no hay dinero para apoyo social, créditos para empresarios, un tema de política social, todo es infraestructura y obra pública pero la economía de Jalisco no va a mejorar con construcción de carreteras”.

Además de la petición de crédito, el Gobierno local enviará a diputados las propuestas para modificar la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos 2020 para ajustar los cinco mil millones de pesos que ha costado la emergencia sanitaria. (Por Mireya Blanco)