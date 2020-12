La presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, Laura Barrera, aseguró que no se puede gobernar con resentimiento o generando divisiones, mucho menos en tiempos de pandemia, y por ello urgió al Ejecutivo Federal a reconocer la labor de las miles de organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.

“Y el reconocimiento que se hace a la sociedad civil es justamente para que el Gobierno de la República pueda ser más empático, responsable, y sobre todo visualizarlos como lo sue son: aliados de México. No estamos en competencia, y hoy más que nunca la polarización no ayuda a nadie, hoy más que nunca el llamado a trabajar unidos en esta contingencia”.

Aseguró que las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 2021, imponen mayor carga fiscal a las asociaciones donatarias, y eso es una falta de respeto, por eso, la petición de que el Gobierno sea más empático con las organizaciones de la sociedad civil.

(Por: Arturo García Caudillo)