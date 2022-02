En medio del clima de amenazas que viven quienes se dedican al periodismo y para poner freno a los ataques del Ejecutivo, la ex gobernadora de Yucatán, diputada Ivonne Ortega, presentó una iniciativa para sancionar a los funcionarios públicos que utilicen información financiera y confidencial para dañar a periodistas.

“Su responsabilidad de garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa, el Presidente no puede ni legal ni éticamente usar de manera facciosa las instituciones contra el periodismo, esa no es la forma de atender las críticas”.

La propuesta busca sancionar con todo el peso de la Ley a los servidores públicos que utilicen, alteren, transfieran, destruyan o aprovechen información en su poder o de otros funcionarios, que perjudique y ponga en riesgo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. (Por Arturo García Caudillo)