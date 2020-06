Dueños de antros, bares, discotecas y centros nocturnos piden a la autoridades estatales generar un protocolo para que estos giros vuelvan a operar aplicando medidas sanitarias. Afirman que el cierre desde hace tres meses ha sido crítico e incluso aceptarían reducir aforos, pues afirman, los importante para ellos, no es ganar dinero, sino simplemente sobrevivir.

Ramón González Rosas, secretario del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco (Conbar), de reciente creación, señaló que lo perdido en este sector por la pandemia supera los 100 millones de pesos:

“De mil 430 lugares que ya tenemos empadronados, que ya los tenemos ubicados que se dedican propiamente a la actividad de bar, discoteca o centro de espectáculos, el 20 por ciento ya cerró para siempre”.

Explicaron que lo complicado no es abrir, sino los costos operativos que se van a incrementar por la aplicación de las medidas sanitarias y que no podrán trabajar al 100 por ciento de su capacidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)