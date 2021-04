Las personas interesadas en aprender primeros auxilios deben evitar el uso de tutoriales en Internet y plataformas como Youtube ya que no existe la garantía de que los conocimientos para salvar vidas sean bien aplicados o aprendidos por las personas sin asesoría o práctica en físico, recomienda el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque Ignacio Aguilar Jiménez.

“A mi experiencia no lo recomiendo de ninguna manera, porque el hecho de brindar primeros auxilios pues no es cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas, de personas que tienen una situación de emergencia y que si no hacemos un procedimiento correcto, pues incluso podemos poner en riesgo la vida de la persona y eso nos puede acarrear temas legales”.

Afirma que en la aplicación de primeros auxilios una persona está a cargo de salvar la vida de otra, por lo que lo mejor es buscar entrenamiento con personal capacitado antes de sumergirse en Internet en busca de información que puede no estar certificada o ser difundida por verdaderos expertos. ( Por Víctor Montes Rentería)