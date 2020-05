En vísperas del 10 de Mayo y tras cumplir un mes cerrados, floristas piden al gobierno local que les permitan operan del 7 al 11 de Mayo para aprovechar las ventas por esa fecha.

Anabel Delgadillo Rodríguez, presidenta interina de la Asociación de Floristas de Jalisco solicitó un diálogo con autoridades locales para definir los mecanismos bajo los cuales podrían operar esas fechas, e incluso afirma, tienen un protocolo diseñado para poder atender a la población con trabajos de sanitización.

“No entendemos cómo no somos un negocio esencial cuando también tenemos funerales, lo que también no entendemos es cómo cadenas grandes ellos si están vendiendo flores en sus anaqueles, entonces es lo que no entendemos como unos si y otros no”

Informa que en Jalisco existen entre cinco mil y siete mil florerías en todo el estado, de donde dependen 60 mil personas. (Por Mireya Blanco)