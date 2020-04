En vísperas de que se decrete la fase 3 del combate a la pandemia del coronavirus y con cerca de cuatro mil trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara que no han parado labores, el regidor Miguel Zarate pidió al municipio habilitar espacios de confinamiento para quienes decidan no regresar a sus casas para evitar contagios.

La iniciativa del regidor panista pide seguros de vida para todo el personal encargado de la atención médica y prestación de servicios básicos, entre quienes se encuentran trabajadores de aseo público e inspección y vigilancia.

“Ahorita se tiene trabajando a 399 personas en Protección Civil y Bomberos, a 970 personas en los servicios de salud y a dos mil 400 personas en la policía municipal, creo que dentro de las mismas unidades de trabajo se pueden habilitar estos refugios y deberán tener cabida para las personas que deseen no regresar a sus casas”

No existe un cálculo de cuánto podría costar la implementación de estas medidas. (Por Mireya Blanco)