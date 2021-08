Para el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco hace falta información sobre el proceso que se siguió en el Congreso estatal donde se decidió que los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción ya no percibieran un sueldo.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén González Uyeda, indicó que la decisión podría debilitar al Sistema Anticorrupción.

“Vamos a tener una reunión con los diputados que ahí es donde yo creo que está el tema y vamos a tener una mesa de diálogo, una mesa de análisis de todo esto, pero también entenderlo. Tal vez nosotros no entendemos la mejora de esta reforma y posiblemente estamos cayendo en una desinformación”.

El coordinador del CCIJ pidió que no se confunda lo aprobado en el Congreso de Jalisco con la propuesta inicial enviada por el entonces presidente de la Cámara de Comercio Xavier Orendáin, que buscaba darle mayores atribuciones. (Por José Luis Escamilla)