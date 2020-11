Los industriales de Jalisco piden que regresen los horarios habituales del transporte público para evitar aglomeraciones y contagios Covid, pues se ha observado que no funcionan las restricciones que contempla el Botón de Emergencia, señala el Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Uyeda.

“Yo creo que lo más sencillo y orgánico es que los horarios del transporte sean de cuatro media o cuatro de la mañana que estaban establecidos, y no de cinco y media, yo no le veo objeto de dónde baja la curva de contagio cambiando el horario de los camiones de cuatro y media a cinco media, al revés le quitas una hora y generas mayor saturación.. y por el otro lado pues estaban terminando la última corrida a las once de la noche y quitarle dos horas eso genera un embudo”.

Considera que el fin de semana falló la estrategia del Gobierno del Estado en el transporte público. (Por Claudia Manuela Pérez)