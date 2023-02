Vecinos de Real del Valle piden no quede cerrado totalmente el paso de Adolf Horn sobre las vías del tren, a nivel de calle, sino que se instalen plumas como en la Línea 1 del Tren Ligero.

Explican que bloquear el paso sobre las vías no sólo afecta a los automovilistas porque inhabilita uno de los ingresos a Real del Valle, sino también usuarios del transporte público porque deben caminar más, hasta donde termina e inicia el puente para tomar sus camiones. Habla una vecina:

“Nos están perjudicando directamente y no nos están dando ni una sola alternativa. Se entiende que tiene que pasar por ahí la Línea 4 del Tren Ligero, se entiende que va a ser cruce de muchas personas, se entiende que también van a estar ahí las líneas del tren ferroviario, pero no sé, algún buen sistema de semáforos, poner algo que nos pueda ayudar y que no nos afecte tanto”.

A los ciclistas también les impacta porque desapareció la ciclovía en el camellón de Adolf Horn y el único modo que podrán cruzar las vías es subiendo al puente vehicular. Los inconformes advierten que mañana a las siete de la mañana cerrarán Adolf Horn si sus peticiones no son atendidas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)