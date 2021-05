Familiares de 34 detenidos desde el pasado 22 de enero cuando bloquearon la caseta de cobro de Acatlán se manifestaron esta mañana afuera de Casa Jalisco para pedir la libertad de su gente.

Los manifestantes, la mayoría vecinos de la Ciudad de México, pidieron el apoyo del Gobierno del Estado para que mediante su conducto el Ministerio Público Federal deje el libertad a su gente.

Sobre el objetivo de haber bloqueado el pasado 22 de enero la caseta de cobro de Acatlán, una de las manifestantes señaló.

“Por el Artículo 11 -¿Pero por qué motivo ustedes, por qué?- No, eso sí yo no sabría decir -¿Por qué se cerró la caseta?- Eso sí yo no sabría decirle”. (Por José Luis Jiménez Castro)