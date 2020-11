Ladrilleros de Tlaquepaque acudieron este miércoles al Congreso para que intercedan legisladores y ya sea el municipio o el Estado, destinen partidas para apoyarlos. Serían más de 200 trabajadores del sector quienes acusan que las promesas que les hicieron, entre ellas construirles un parque ladrillero, nunca se cumplieron.

La regidora independiente de Tlaquepaque, Daniela Chávez, señaló que desde el año pasado existe una norma para la operación de estas ladrilleros, pero no ha sido atendida:

“Ya hay una norma publicada en el Periódico Oficial que entraba en vigor, desde el año pasado y no ha habido socialización de la norma, acercamiento con autoridades municipales, entones incluso la presidenta se comprometió a dar recurso si el estado no lo daba para el parque ladrillero, no esta pasando”.

Los ladrilleros se reunieron con el diputado Adenawer González quien señaló que revisarán el tema. (Por Héctor Escamilla Ramírez)