El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que buscará la conformación de una comisión de la Verdad en torno a la tragedia por las explosiones del 22 de Abril en Guadalajara. Señaló que buscarán todos los recursos disponibles para que Pemex atienda su responsabilidad en el derrame de gasolina al colector que provocó el estallido y donde finalmente no hubo responsables.

La empresa no aporta nada al fideicomiso de afectados a pesar de los exhortos que se han emitido.

“Que no se hagan de la vista gorda, por qué ni siquiera han contestado esta petición, o sea creo que hoy es el momento, son 30 años de omisiones de parte de Pemex”.

El alcalde mencionó qué el municipio no tiene adeudos en su aportación al fideicomiso. Se pagaron dos millones de pesos que se debían de 2021 y este año se aportaron cuatro millones, el doble de lo acordado con los afectados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)