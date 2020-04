Familiares de personas recluidas en Puente Grande piden a las autoridades más flexibilidad para poder tener contacto con sus seres queridos.

La señora Martha visitó este miércoles Puente Grande para llevarle productos de higiene a su hijo, además de un poco de dinero para tener comunicación con él.

“Impotencia, la verdad, el no poder ni saber de ellos a base de llamadas nada más. Si pues de hecho, no sé, mi hijo me habla que pidiendo cinco pesos o esto otro, de números diferentes porque pues no tienen dinero”.

A mes y medio de no poder ver a su hijo recluido en Puente Grande, Doña Martha pide que mientras dure la contingencia se le permita a los internos hacer llamadas gratuitas, el uso de celulares o incluso video llamadas. (Por José Luis Escamilla)