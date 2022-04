Comerciantes reubicados en el Mercado San Juan de Dios, damnificados por el incendio del 31 de marzo, piden a las autoridades mayor difusión de las zonas donde fueron reubicados, al señalar que no a todos les está yendo bien con las ventas.

Los vendedores de alimentos preparados en la plazoleta son los menos afectados, pero vendedores de dulces, hierberías, carnicerías y otros negocios dicen que la gente no sabe donde se ubican.

“Porque la gente no se acerca, más bien el turismo tristemente se mete al mercado y aquí la verdad pues sí la estamos pasando muy mal”.

“Entonces quisiéramos como publicidad donde estamos reubicados las hierberías, los dulces mexicanos, las artesanías porque yo por ejemplo tenía clientes adentro que vienen cada año y no me han encontrado, no los he visto”.

Señalan que sí han recibido apoyos de las autoridades, pero les preocupan las bajas ventas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)