Deben darse modificaciones en los protocolos de actuación de las autoridades al investigar casos de feminicidio, aseguró la diputada priísta, Sofía Berenice García Mosqueda, al señalar que en muchas ocasiones estos asesinatos no se atienden bajo este esquema, pues buscan las autoridades un maquillaje de cifras en torno a la violencia de género.

“El hecho de que quieran ocultar las cifras y diciendo cuatro feminicidios cuando van 30, a ver, un número porque lo aminoren creen que con eso nos van a tapar los ojos y que no vamos a ver la violencia que estamos viviendo y vamos a decir que no hay feminicidios”.

Si bien se establece que todo caso de asesinato de una mujer debe iniciarse su investigación bajo el protocolo de feminicidio, la legisladora acusó que se aplica a discreción.

Este martes, diputadas del PRI Jalisco y la dirigencia estatal presentaron lo que calificaron como sus principales logros en materia de equidad de género, destacando desde iniciativas legislativas hasta los organismos creados en las últimas administraciones, vinculadas a esta agenda. (Por Héctor Escamilla Ramírez)