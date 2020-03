La captación y atención de niños sobredotados, es decir con un coeficiente intelectual superior a 130; no debería estar condicionado a las políticas públicas del gobierno en turno, afirmó el doctor de la Universidad de Harvard, Andrew Almazán del Centro de Atención al Talento, Cedat.

Explicó el especialista que a muchos niños sobredotados no se les da seguimiento después que ingresan a cursos de educación especializada para potenciar sus cualidades y terminan ingresando a escuelas de educación normal donde pierden su desarrollo. Explicó que los niños sobre dotados deben ser atendidos en escuelas de alto rendimiento desde preescolar hasta preparatoria.

“Pero el asunto es que si hay interrupciones en el proceso el niño generalmente no se va a quedar sin hacer nada, lo van a meter a una escuela tradicional y este regreso a una escuela tradicional, después de haber probado el sistema enriquecido es más traumático que nunca haberlo llevado a un centro especial”.

En Jalisco habría 20 mil niños sobre dotados, pero la atención especializada hacía con ellos sólo capta al tres por ciento de esta población. (Por Héctor Escamilla Ramírez)