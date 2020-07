Las actas de defunción no tienen costo, aclaró el director del Registro Civil tapatío, Fermín Terminel, esto luego de la aparición de gestores y casas funerarias quienes cobran entre ocho y 11 mil pesos a los deudos por este documento con el argumento que por el Covid-19 se complicó su expedición.

“Como recomendación que no se dejen engañar. Cualquier familiar puede acudir directamente a las oficialías del Registro Civil, no sólo de Guadalajara, sino de cualquier municipio de hacer el levantamiento de los trámites de las actas de defunción de sus familiares”.

De hecho desde mayo, si el fallecido es o se sospecha fue por Covid-19, se les condona el pago de derechos por copias certificadas, anotaciones al margen y también se exenta el pago de derechos para inhumación y uso de crematorios municipales.

Explicó que se puede hacer el trámite en la oficialía 1 del Mercado Corona y la 5 en San Andres que laboran toda la semana, mientras la de La Paz y Argentina y de la Unidad Prisciliano Sánchez de lunes a viernes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)