Senadores del PAN piden una investigación independiente para conocer las causas del apagón en varios estados de la República, que se dio la tarde de este lunes, y que afectó a 10.5 millones de usuarios del sistema eléctrico nacional. Es la voz de la legisladora hidalguense, Xóchitl Gálvez.

“Ante la posibilidad de que se generen culpables o chivos expiatorios, y que la CFE no asuma la responsabilidad de las dimensiones que tiene esta caída casi igual a la caída del sistema del 88. O sea, tuvo una dimensión nacional. Yo estaré solicitando, y le he pedido a algunos compañeros, que pidamos que se haga una investigación a la CFE”.

La CFE no puede ser juez y parte en este investigación, añadió, al tiempo que propuso que sea el Senado el organismo que encabece estas pesquisas. (Por Arturo García Caudillo)