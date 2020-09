La apertura del paso de la Estación Guadalajara Centro hacia el Pasaje Morelos divide opiniones entre los locatarios, pues mientras algunos consideran que sí hay mayor flujo de personas a este mercado subterráneo, otros señalan que eso no implica más clientes. Estas son algunas de las voces:

“No, no creo que haya más gente, creo que las personas que vienen a comprar específicamente algo, vienen a comprar donde ya saben que van a comprar, pero no creo que el flujo de gente sea mayor”.

“Claro que sí, bendito sea Dios que abrieron desde el sábado y sí si ha habido más gente”.

Comentaron que por cada tren que pasa llegan a subir al Pasaje Morelos hasta 20 personas, cuando hace unos meses, esos eran todos los visitantes que tenían en un día. Ahora sólo piden campañas para promover este espacio y que lleguen a comprarles, sobre todo cuando ya entre en operaciones la parte de Plaza Guadalajara que está siendo intervenida. (Por Héctor Escamilla Ramírez)