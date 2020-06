Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano pidieron aprobar a todos los aspirantes a ser consejeros de la Judicatura, en medio de la polémica que rodea al tema por las calificaciones en el examen de conocimientos.

El diputado, Héctor Pizano, denunció que hubo 27 preguntas mal planteadas o elaboradas, de un total de cien y las evaluaciones tienen hasta tres resultados diferentes.

Explica que el viernes, cuando concluyeron las revisiones cara a cara con los aspirantes, había al menos, 30 personas calificadas aprobatoriamente, sin embargo, derivado de una nueva revisión que hicieron ayer las universidades ese número se redujo a once.

“La hoja de resultados tiene una calificación que fue la que en aquel momento de forma indebida la publicaron; dos tiene la calificación en un cuadrito aparte que venía expreso para el resultado de una posible revisión que se llevó a cabo. Este resultados no sabemos de dónde salió porque no está, y si lo asentaron en la hoja de resultados tendrán tres resultados, pero sino lo que te digo es que los tres resultados de la hoja de resultados qué crees no corresponden con este que se está publicando y no tenemos explicación de cómo se modificó”. (por Mireya Blanco)