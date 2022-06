Diputados del partido Hagamos señalaron que antes de aprobar las propuesta de inversión público privada presentada al Legislativo para los proyectos de la Línea 4 del Tren Ligero, así como la renovación de la presa de El Ahogado, los documentos deben ser sometidos a la revisión de expertos.

Los académicos en materia medio ambiental Jorge Tellez y Miguel Magaña, así como el urbanista Mario Córdova, encontraron deficiencias en los documentos presentados por el Ejecutivo. En la voz el diputado Enrique Velázquez.

“En cómo hacer que se resuelvan muchos problemas de agua y de transporte, pero que se diga le verdad no, que no sean negocios ocultos y oscuros como ha estado sucediendo en las contrataciones de las deudas anteriores y sobre todo en el asunto que no les gusta que se discuta ningún problema”.

Mañana iniciarán mesas con funcionarios en el Congreso para aclarar aspectos en el tema de estas asociaciones público privadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)