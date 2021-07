En concordancia con las cúpulas empresariales y el comercio organizado del país, el secretario del Trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, demanda una prórroga hasta enero próximo, a las reformas laborales relacionadas a la subcontratación.

“Estamos pidiendo que no entre en vigor el primero de agosto para temas fiscales, que no entre en vigor el 24 de agosto para el tema laboral y al Seguro Social el día de ayer emitió un acuerdo donde posterga 90 días y lo que estamos solicitando es que todas estas dinámicas de subcontratación, puedan entrar en vigor el primero de enero del 2022 y podamos entrar en un ejercicio ordinario y no tener un ejercicio laboral irregular”.

Pérez Gollaz considera que la administración federal no ha hecho buen trabajo de difusión sobre el tema, por lo que de continuar sin cambios, habría un retroceso en el empleo. (Por Gricelda Torres Zambrano)