Coincide el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, en voz del senador Mario Zamora, en proponer a la Cámara Alta como instancia para investigar los hechos relacionados al apagón del lunes pasado en varios estados de la República.

“Es labor del Senado poder impulsar esta idea de que sea el Senado quien pueda promover esta investigación independiente que nos de claridad. La verdad es que no es menor lo que nos pasó, y ojalá que no nos vuelva a pasar, que creo que desde el 81 no había un apagón de esta magnitud. Lo que está tras de eso es muy, muy importante, y creo que el Senado debe tomar cartas en el asunto”.

Y es que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, propuso la creación de una comisión especial del Senado, para evitar que la CFE sea juez y parte sobre este asunto. (Por Arturo García Caudillo)