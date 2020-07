La coordinadora priísta en el Congreso del estado, Mariana Fernández, pide regresar la tarifa del camión a siete pesos, ante el incumplimiento en las mejora que se prometieron para las unidades y el servicio.

A un año de que se incrementó el costo y luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en el mismo sentido, la legisladora priísta cuestionó que la certificación de unidades no ha parado con la pandemia, que los camiones solo están pintados por fuera pero en su interior son unidades viejas, sucias, con asientos rotos, y que tampoco existe claridad sobre el subsidio de 500 millones de pesos para que los transportistas compren camiones nuevos.

“Es el actual gobierno el que permite que se queden con el cambio, es el actual gobierno el que no transparenta los recursos adicionales, por exigimos que la tarifa regrese a siete como lo recomienda también la comisión de Derechos Humanos”

Informó que los dos recursos legales que promovieron se encuentran en revisión, toda vez que no prosperaron. En el caso del amparo, la juez encargada dijo que los boletos no tienen nombre y que quienes firmaron no probaron subirse al camión. (Por Mireya Blanco / Foto: archivo)