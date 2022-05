Después de tantos meses de negarse a vacunar a los niños, es increíble que por cuestiones ideológicas, el Gobierno de la República haya finalmente decidido que siempre sí, dice la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, tras el anuncio de que los menores mexicanos serán inoculados con el biológico cubano contra covid-19.

“Y lo que el presidente de la República debe priorizar es la salud de las niñas y niños en México, pero esa salud debe de ir aparejada de vacunas que sean confiables, que tengan autorizaciones nacionales e internacionales y esa tendrá que ser la prioridad en nuestro país, no un tema ideológico, no otro tipo de cuestiones”.

Y es que a pesar de que la vacuna Abdala se aplicó en Cuba a los niños a partir de 2 años, los biológicos de la Isla no han recibido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. (Por Arturo García Caudillo)