Las conferencias de prensa de los partidos nocturnos de la jornada sabatina del futbol mexicano se suspendieron y solo hubo mensajes para recriminar los sucedió en Querétaro, así habló el director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez.

“Hoy es un día muy triste para México, para la industria del futbol, un día en el que hay que hacer un examen de conciencia general: Directivos, jugadores, cuerpos técnicos árbitros medios de comunicación, aficionados, todos juntos pensar que está pasando y tratar en la medida de lo posible de reflexionar diría yo, lo que ha sucedido el día de hoy entristece no solamente a la industria del futbol si no yo creo que a todo México”.

Por su parte, el entrenador del Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso, lamentó lo sucedido.

“Mi mensaje es de reflexión total mucha gente puede pensar que solo es un día triste para el futbol, pero esta va más allá es un día triste para el país. Esto ya paso en otras latitudes y como es que el mensaje no nos ha quedado claro, habría que revisar cada quien en que postura estamos porque a veces cuando uno ve en redes sociales pareciera que el futbol es de vida o muerte y no, el futbol es ganar, perder o empatar. Creo que hoy regresamos a la época de la barbarie”.

Apenas la semana pasada la Liga MX lanzó la campaña, “Grita X la Paz” para reprobar la invasión de Rusia a Ucrania

(Por Manuel Trujillo Soriano)