El Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica recuerda que ante el nuevo coronavirus originado en China, se deben reforzar las medidas de prevención como para cualquier enfermedad respiratoria, detalla la jefa del departamento de Salud Pública del CUCS de la UdeG, Gabriel Macedo Ojeda:

“En lo particular vamos a mencionarlas, es la higiene de manos, obviamente lavarlas con frecuencia sobre todo si estamos en contacto con alguna persona enferma, recordar que hay que utilizar jabón y tallarlas muy bien, al menos durante 20 segundos, enjuagar muy bien, eh también al toser o al estornudar pues hacerlo en la parte interior del codo, también si no contamos con agua y jabón cerca, recordar que podemos utilizar soluciones de gel al 70 por ciento”.

Recomienda también evitar viajes no esenciales a esas comunidades de riesgo en China. (Por Rocío López Fonseca / Foto: Cuartoscuro)