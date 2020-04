Estudiantes de medicina del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara denunciaron que alumnos en su internado que apoyan en diferentes nosocomios la atención de casos confirmados y sospechosos de Covid-19, no han recibido equipo adecuado ni capacitación previa de cómo tratar a estos pacientes.

Piden que estos alumnos de medicina sean retirados de los hospitales para no exponerlos.

En una carta enviada al rector de este campus, Jorge Galindo, la Sociedad de Alumnos señala que 70 por ciento de los internistas ya ha estado en áreas relacionadas con la enfermedad y 40 por ciento en contacto directo con casos confirmados.

El 76 por ciento acusó que no les han dado el equipo adecuado, a algunos sólo cubrebocas simples y la mitad no ha sido capacitado sobre qué labores realizarán en la contingencia o temas tan simples como retirarse su equipo de seguridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)