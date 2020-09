Aunque el incremento del 9.2 por ciento para salud, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, es positivo, no se detalla de dónde saldrán los recursos para la compra de vacunas contra el Covid, así lo comenta el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez.

“Lo que yo observo es que no se queda establecido con claridad, dónde están los 50 mil millones que se van a requerir, cifra del gobierno, para comprar la vacuna contra el Covid-19. Es decir, yo creo que ahí se tiene que revisar para que se asigne claramente dónde están los miles de millones que se requieren para la vacuna, que eso es lo más importante, desde mi punto de vista. Si no hay vacuna no se va a resolver el problema, y el Presupuesto no especifica con claridad, no hay una partida que diga: para la vacuna del Covid”.

Por ello pidió desacelerar las grandes obras de infraestructura, que sigan los trabajos, pero más lentos, para que esos recursos puedan utilizarse en el sector salud. (Por Arturo García Caudillo)