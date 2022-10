Piden ayuda los miles de vecinos de la carretera a Nogales para que las autoridades eviten un colapso vial como el que ya tiene la prolongación de la avenida López Mateos.

Decenas de fraccionamientos, colonias y parques industriales se han agrupado en lo que llaman “Puerta Poniente”, quienes piden que esta vialidad sea considerada una avenida más en lugar de una carretera.

Habla la vocera del grupo, Gloria Sánchez.

“Es una avenida de la zona metropolitana de Guadalajara que está incluyendo una serie de autos que no pertenecen inclusive a una avenida como tráileres o tráileres de doble caja que son peligrosísimos también. No hay iluminación. Es una avenida definitivamente”.

De acuerdo con estudios de origen y destino por la carretera a Nogales, entre periférico y la desviación a la autopista, circulan cerca de 50 mil vehículos todos los días.

Los vecinos de la zona consideran que las obras que se han realizado hasta el momento no han aliviado el tráfico que todos los días padecen. (Por José Luis Escamilla)