La administración de Giovanna Jaspersen al frente de la Secretaría de Cultura fue catastrófica, señalan 150 destacados artistas e intelectuales de Jalisco que firmaron una carta de diez puntos que entregaron al Gobierno del Estado.

Piden una reorganización en la política cultural del Estado y que se designe al frente de la Secretaría a una persona que conozca el sector.

El historiador, Arturo Camacho indica que en esta administración aumentó la burocracia en el sector y se dio preferencia a proyectos elitistas.

“Tenemos ahí una reforma administrativa, yo no soy especialista, pero me parece que tenemos hay demasiados mandos medios y por eso las cosas no fluyen, no entiendo esta refundación aumentó la burocracia. Segundo, se benefició a muchos proyectos elitistas, que no beneficiaban a más de 15, 20 personas”.

Los firmantes en la carta piden tomar en cuenta al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)