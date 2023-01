Un grupo de vecinos de colonias aledañas a Periférico Poniente, algunos de ellos disfrazados, quienes se oponen al derribo de más árboles para la construcción de la lateral poniente, entre Mariano Otero y López Mateos, se manifestaron anoche y realizaron actividades culturales en la zona de obras para exigir cese la tala de eucaliptos. Con esta activación dicen, quieren invitar a más personas a su causa.

Los colonos están vigilando día y noche que no derriben más ejemplares, lo explica un vecino:

“Para ver si tienen permiso, si lo tienen en forma porque la vez pasada no lo traían impreso y el que nos mandaron no correspondía a esta sección de obra”.

Los habitantes de estas colonias se están solidarizando para implementar una defensa jurídica de los árboles y buscan la manera de capitalizarse para afrontar los gastos.

Hasta el momento, afirman ya se han talado más de 40 árboles, pero están retirando los tocones para esconder lo que califican como un ecocidio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)