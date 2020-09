Que también salga FM4 de la colonia Arcos Vallarta piden vecinos y explican sus motivos:

“Que no controlan a la gente… En el día están dispersados por todas las zona a ver que qué comen, a ver qué agarran y si no pueden comer algo y no reciben dinero, que la gente les puede regalar empiezan a robarnos”.

Actualmente FM4 de apoyo a migrantes se localiza sobre la calle Calderón de La Barca y avenida Inglaterra en la colonia arcos Vallarta de Guadalajara, zona de alta incidencia delictiva. (Por José Luis Jiménez Castro)