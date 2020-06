Vecinos de la avenida Las Torres en Zapopan piden a las autoridades municipales modificar el proyecto de la ciclovía que se pretende construir desde Mariano Otero hasta Vallarta.

Señalan que la autoridad no ha socializado bien el proyecto y que eventualmente, la colocación de esta infraestructura junto a la banqueta terminará impactando a más de 150 establecimientos en el corredor.

Afirman que no se oponen a la obra, porque en efecto pasan muchos ciclistas, pero solicitan se construya junto el canal a la mitad de la avenida. Habla Roberto Vargas, un vecino:

“No los estamos negando a que hagan la ciclovía solamente que la cambien al canal, que creo que ahí quedaría en muy buen lugar y no afectaría y sería menos peligroso para los ciclistas ya que no tiene tanta bocacalle, sería de semáforo a semáforo”.

Los vecinos señalan que este lunes personal del ayuntamiento comenzó los primeros trazos de esta ciclovía y a colocar delimitadores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)