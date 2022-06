Vecinos de la colonia Jardines del Bosque le piden a la autoridad municipal de Guadalajara les explique a detalla qué obras de rehabilitación están realizando en el parque Guatemala de avenida Los Arcos y la calle Cauda, pues de repente las máquinas llegaron y empezaron a trabajar.

“La verdad es que no sabemos qué es lo que van a hacer, no se nos ha consultado, no se nos ha avisado. Nada más, de repente llegaron las máquinas, se supone que debe de haber un consenso de toda la colonia para explicar qué es lo que van a hacer”.

Señala que en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara hay problemas más importantes que atender antes que la de un parte, como, por ejemplo, la inseguridad, las inundaciones o, bien, la presencia de indigentes. (Por José Luis Jiménez Castro)