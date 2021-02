Automovilistas y vecinos de San Juan de Ocotán le piden a la SIOP que venga a recoger el tiradero que dejó en el cruce de Periférico y Avenida Inglaterra, luego de llegar a un acuerdo con los vecinos, pues ha generado ya algunos incidentes viales y problemas para caminar.

“Quisiera que me taparan ese pedacito para yo poder pasar con mi carretilla y mis cosas porque ahí se me voltea y los carros no me dejan pasar -¿Osea que dejaron aquí el tiradero?- sí”.

En el cruce de Periférico y Avenida Inglaterra hay agujeros, varillas, escombro, conos naranjas aplastados y pedazos de jardineras por doquier, lo que provoca confusión entre automovilistas. (Por José Luis Jiménez Castro)